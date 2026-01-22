СМИ: в НАТО обсудили идею предоставления США суверенитета над частями Гренландии

Представители НАТО обсудили возможность получения США суверенитета над гренландской территорией для размещения там военных баз.

Об этом стало известно The New York Times от трех высокопоставленных чиновников, знакомых с переговорами, передает "Европейская правда".

В среду в Брюсселе состоялись встречи между топ-военными из стран-членов НАТО, на которых обсуждалась возможность территориального компромисса по Гренландии. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отказе от дополнительных тарифов в отношении ряда европейских государств, которые он анонсировал ранее. Он также объявил, что удалось сформировать основу соглашения по Гренландии.

Чиновники заявили, что генсек НАТО Марк Рютте стремился достичь компромисса на этой неделе, но они не знают, была ли идея предоставления Соединенным Штатам определенного суверенитета над небольшими участками Гренландии для военных баз частью концепции, объявленной Трампом.

Один из чиновников, участвовавший во встречах, сравнил эту концепцию с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией. Второй чиновник, который был проинформирован о переговорах, также подтвердил, что идея по Гренландии была разработана по образцу суверенных британских баз на Кипре.

На просьбу предоставить детали о рамках, объявленных Трампом, в НАТО заявили, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии".

Рютте не обнародовал детали возможного соглашения. Элисон Гарт, пресс-секретарь генсека, заявила, что он "не предлагал никаких компромиссов по поводу суверенитета во время встречи с президентом в Давосе".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Напомним, в среду, 21 января, на выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.