Трамп заявив, що не застосує військову силу для захоплення Гренландії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Трамп визнав, що США можуть "нічого не отримати", якщо не використають військову силу проти Гренландії, однак пообіцяв цього не робити.

"Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу і насильство, що, відверто кажучи, зробить нас непереможними. Але я цього не зроблю, добре? Тепер усі скажуть: "О, добре". Це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу", – сказав американський президент.

"Я не мушу застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу", – пообіцяв Трамп.

Американський лідер вкотре повторив про своє бажання контролювати Гренландію, зазначивши, що це єдине, про що "просять" Сполучені Штати.

"Все, що просять Сполучені Штати, – це місце під назвою Гренландія, яке вже належало нам як довіреній особі, але яке ми з повагою повернули Данії не так давно, після того, як перемогли німців, японців, італійців та інших у Другій світовій війні. Ми повернули їм цю територію", – сказав Трамп, зазначивши, що зараз США є "набагато потужнішими", ніж тоді.

При цьому президент США сказав, що контроль над Гренландією – це "невелике прохання", адже йдеться про "шмат льоду".

Раніше Трамп уникав питання про те, чи використовуватиме він військову силу для захоплення Гренландії.

14 січня американський президент заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії відповів, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.