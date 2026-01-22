Прем'єрка Данії відреагувала на заяву Трампа про угоду щодо Гренландії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на зустріч між президентом США та генеральним секретарем НАТО в Давосі, де було укладено рамкову угоду щодо Гренландії, заявивши, що Альянс не може вести переговори про данський суверенітет.

Заяву Фредеріксен цитує TV2, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністерка підтвердила, що вона постійно спілкувалася з генсеком НАТО Марком Рютте, "в тому числі як до, так і після його зустрічі з президентом Трампом у Давосі".

Вона додала, що НАТО повністю усвідомлює позицію Королівства Данія, але НАТО не може вести переговори "про наш суверенітет".

"Мені повідомили, що цього не було. І, звичайно, тільки Данія та Гренландія можуть приймати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії", – наголосила Фредеріксен.

"Королівство Данія бажає продовжувати конструктивний діалог з союзниками щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, включаючи американський "Золотий купол", за умови, що це буде зроблено з повагою до нашої територіальної цілісності", – додала вона.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте він не планує вводити мита проти європейських країн.

Як повідомлялося, перед тим як Трамп зробив своє оголошення щодо угоди, представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над частиною гренландської території для розміщення військових баз за зразком Кіпру.