Премьер Дании отреагировала на заявление Трампа о соглашении по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на встречу между президентом США и генеральным секретарем НАТО в Давосе, где было заключено рамочное соглашение по Гренландии, заявив, что Альянс не может вести переговоры о датском суверенитете.

Заявление Фредериксен цитирует TV2, передает "Европейская правда".

Премьер-министр подтвердила, что она постоянно общалась с генсеком НАТО Марком Рютте, "в том числе как до, так и после его встречи с президентом Трампом в Давосе".

Она добавила, что НАТО полностью осознает позицию Королевства Дания, но НАТО не может вести переговоры "о нашем суверенитете".

"Мне сообщили, что этого не было. И, конечно, только Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", – подчеркнула Фредериксен.

"Королевство Дания желает продолжать конструктивный диалог с союзниками о том, как мы можем усилить безопасность в Арктике, включая американский "Золотой купол", при условии, что это будет сделано с уважением к нашей территориальной целостности", – добавила она.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Как сообщалось, перед тем как Трамп сделал свое заявление о соглашении, представители НАТО обсудили возможность получения США суверенитета над частью гренландской территории для размещения военных баз по образцу Кипра.