Фінська розвідка: РФ продовжить спроби пошкодити підводні комунікації в Балтиці

Фінська військова розвідка вважає, що Росія, ймовірно, продовжить спроби пошкодити підводну інфраструктуру в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Здатність Росії використовувати кораблі, що діють у регіоні Балтійського моря, для широкого впливу, залишається значною, оцінила військова розвідка в опублікованому в четвер огляді.

Згідно з оглядом, Росія прагне розширити свої різні форми впливу таким чином, щоб дії були сумнівними або важко пов'язаними з першоджерелом. Росія також досягла успіху в цьому, визнає начальник розвідки Генерального штабу, генерал-майор Пекка Турунен – за одним винятком.

"Ми можемо довести, що так зване глушіння GNSS (GPS) походить з Росії", – сказав Турунен.

Він вважає, що Росія могла б, можливо, трохи краще спрямувати глушіння, яке вона використовує для своєї протиповітряної оборони, подалі від Фінляндії, але, ймовірно, не має наміру це робити.

Щодо пошкоджень кабелів та газопроводу в Балтійському морі, то досі не було знайдено жодного зв'язку з Росією, жодного незаперечного доказу.

"Але коли ми оцінюємо це явище як частину широкого впливу, ми вважаємо, що за ним стоїть державний суб'єкт, а не хтось інший", – сказав Турунен.

Військова розвідка не вважає ймовірною безпосередню військову загрозу з боку Росії для Фінляндії в цьому році, оскільки російські війська зайняті в Україні.

Пізніше, коли розвиток збройних сил Росії прогресує, її здатність вести війну в напрямку Фінляндії значно покращиться, вважає військова розвідка.

21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.