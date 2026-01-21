Данський острів лишився без електрики через несправність підводного кабелю

У середу на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Місцева поліція зазначила, що відключення також вплинуло на водопостачання, і що невідомо, як довго воно триватиме.

Електропостачання було відключено о 10:16 ранку за місцевим часом.

Місцевий постачальник електроенергії Trefor El-Net Øst заявив, що причиною відключення стала несправність кабелю між Борнгольмом і Швецією.

Директор з електропостачання Trefor Пер Серенсен розповів, що кабель зазнав перевантаження, але залишився неушкодженим, і що компанія працює над відновленням з'єднання.

Однак данська енергетична інфраструктурна компанія Energinet заявила, що в кабелі не було несправності, і що Борнгольм готовий знову отримувати електроенергію зі Швеції.

Аварійні служби запустили електростанцію в Ронне, щоб відновити постачання, але, може пройти кілька годин, перш ніж електропостачання буде відновлено на всій території острова.

Нагадаємо, 5 січня виявили пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі поблизу латвійського міста Лієпая.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.