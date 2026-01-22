Финская разведка: РФ продолжит попытки повредить подводные коммуникации в Балтике

Финская военная разведка считает, что Россия, вероятно, продолжит попытки повредить подводную инфраструктуру в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Способность России использовать корабли, действующие в регионе Балтийского моря, для широкого воздействия остается значительной, оценила военная разведка в опубликованном в четверг обзоре.

Согласно обзору, Россия стремится расширить свои различные формы влияния таким образом, чтобы действия были сомнительными или трудно связанными с первоисточником. Россия также достигла успеха в этом, признает начальник разведки Генерального штаба, генерал-майор Пекка Турунен – за одним исключением.

"Мы можем доказать, что так называемое глушение GNSS (GPS) исходит из России", – сказал Турунен.

Он считает, что Россия могла бы, возможно, немного лучше направить глушение, которое она использует для своей противовоздушной обороны, подальше от Финляндии, но, вероятно, не намерена это делать

Что касается повреждений кабелей и газопровода в Балтийском море, то до сих пор не было найдено никакой связи с Россией, никаких неопровержимых доказательств.

"Но когда мы оцениваем это явление как часть широкого влияния, мы считаем, что за ним стоит государственный субъект, а не кто-то другой", – сказал Турунен.

Военная разведка не считает вероятной непосредственную военную угрозу со стороны России для Финляндии в этом году, поскольку российские войска заняты в Украине.

Затем, когда развитие вооруженных сил России продвинется вперед, ее способность вести войну в направлении Финляндии значительно улучшится, считает военная разведка.

21 января на датском острове Борнгольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, соединявший остров со Швецией.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.