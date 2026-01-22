Навроцький прокоментував можливу участь Польщі у Раді миру Трампа

Польський президент Кароль Навроцький, коментуючи можливе приєднання Польщі до ініційованої президентом Дональдом Трампом Ради миру, вказав, що така угода "має пройти конституційну процедуру".

Заяву Навроцького наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі зустрічався зі своїм американським колегою на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, однією з тем зустрічі стала Рада миру.

У Навроцького спитали, чи не є проблемою список лідерів, запрошених до участі в цій організації, серед яких Владімір Путін і Александр Лукашенко.

Він визнав, що потенційна участь таких осіб "викликає труднощі у президентів багатьох країн", але під час бесіди з Дональдом Трампом це питання не було ключовим. Більш важливими були "формальні аспекти та конституційний порядок".

"Ми говорили про те, що участь Польщі, звичайно, важлива і необхідна в Раді миру. Моя підтримка президента Трампа непохитна, як і підтримка президента Трампа Польщі. Однак… така міжнародна угода повинна пройти всю конституційну процедуру. Про це ми сьогодні говорили з президентом Дональдом Трампом, і, повторюся, це було прийнято з великим розумінням, – сказав Навроцький.

За планами президента США, Рада миру щодо сектора Гази має бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.

Наразі угорський прем’єр Віктор Орбан залишається єдиним серед лідерів країн ЄС, який відкрито погодився стати членом в Раді миру.