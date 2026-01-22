Навроцкий прокомментировал возможное участие Польши в Совете мира Трампа

Польский президент Кароль Навроцкий, комментируя возможное присоединение Польши к инициированному президентом Дональдом Трампом Совету мира, указал, что такое соглашение "должно пройти конституционную процедуру".

Заявление Навроцкого приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши встречался со своим американским коллегой на полях Всемирного экономического форума в Давосе, одной из тем встречи стал Совет мира.

У Навроцкого спросили, не является ли проблемой список лидеров, приглашенных к участию в этой организации, среди которых Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Он признал, что потенциальное участие таких лиц "вызывает трудности у президентов многих стран", но во время беседы с Дональдом Трампом этот вопрос не был ключевым. Более важными были "формальные аспекты и конституционный порядок".

"Мы говорили о том, что участие Польши, конечно, важно и необходимо в Совете мира. Моя поддержка президента Трампа непоколебима, как и поддержка президента Трампа Польше. Однако... такое международное соглашение должно пройти всю конституционную процедуру. Об этом мы сегодня говорили с президентом Дональдом Трампом, и, повторюсь, это было принято с большим пониманием, – сказал Навроцкий.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов за постоянное членство.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

На данный момент венгерский премьер Виктор Орбан остается единственным среди лидеров стран ЕС, который открыто согласился стать членом Совета мира.