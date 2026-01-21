Орбан – поки єдиний з лідерів у ЄС, хто погодився на членство у Раді миру Трампа

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки залишається єдиним серед лідерів країн ЄС, який відкрито погодився стати членом в Раді миру, ініційованій президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише "Європейська правда".

Запрошення приєднатися до Ради було адресовано приблизно 60 країнам.

Офіційно про бажання долучитися до ініціативи Трампа заявили Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар, Єгипет, Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, В'єтнам, Азербайджан та Вірменія.

Серед членів НАТО – про своє рішення приєднатись оголосили лише Туреччина та Угорщина. Остання є єдиною серед країн ЄС, яка погодилася бути представленою в Раді миру.

Такі країни, як Норвегія, Данія, Франція оголосили про свою відмову бути членами Ради миру американського президента. Решта держав ЄС або публічно не коментували запрошення, або заявляли, що потребують більше часу на розгляд пропозиції.

Зазначимо, що серед запрошених є Україна та Росія.

Як повідомлялося, 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

За планами президента США, Рада миру щодо сектора Гази має бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.