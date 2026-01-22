Президент Фінляндії: РФ не хоче завершувати цю війну, тому що для Путіна це надто дорого

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що для очільника Кремля Владіміра Путіна "надто дорого" завершувати війну, а відтак Росія не хоче цього робити.

Про це, як пише кореспондентка "Європейської правди", він сказав під час Українського сніданку у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука.

Стубб впевнений, що Путін зазнав поразки в кожній зі своїх стратегічних цілей.

"По-перше, він хотів захопити Україну й зробити її російською – він зазнав невдачі. По-друге, він хотів запобігти розширенню НАТО. Натомість він отримав дві значні військові держави в складі Альянсу та подвоїв свій кордон з НАТО, оскільки Фінляндія приєдналася", – сказав він.

Відтак президент Фінляндії наголосив, за останні 1 000 днів Росія просунулася максимум на 1% території України.

"Сьогодні ціна цього – 1 000 загиблих солдатів на день. Це приблизно 30 тисяч на місяць. Ідеться саме про загиблих, не поранених, і це з російського боку", – зауважив він та акцентував, що також страждає й економіка РФ.

"Я не думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче завершувати війну, бо вірить, що може досягти своїх цілей, є правильним. Я вважаю, що Росія не хоче завершувати цю війну, тому що для Путіна надто дорого її завершувати. Він не зможе розрахуватися з російськими солдатами. Тож велика дилема, з якою ми зараз заштовхуємося, полягає в тому, як змусити Росію закінчити цю війну", – сказав Стубб.

На його переконання, є лише дві речі, які Європа можемо зробити – це продовжувати забезпечувати Україну всім можливим, а також посилювати економічний тиск на Росію.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою проблемою для Альянсу зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.

