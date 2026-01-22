Президент Финляндии: РФ не хочет заканчивать эту войну, потому что для Путина это слишком дорого

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что для главы Кремля Владимира Путина "слишком дорого" заканчивать войну, а потому Россия не хочет этого делать.

Об этом, как пишет корреспондент "Европейской правды", он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Стубб уверен, что Путин потерпел поражение в каждой из своих стратегических целей.

"Во-первых, он хотел захватить Украину и сделать ее российской – он потерпел неудачу. Во-вторых, он хотел предотвратить расширение НАТО. Вместо этого он получил две значительные военные державы в составе Альянса и удвоил свою границу с НАТО, поскольку Финляндия присоединилась", – сказал он.

Затем президент Финляндии подчеркнул, что за последние 1 000 дней Россия продвинулась максимум на 1% территории Украины.

"Сегодня цена этого – 1 000 погибших солдат в день. Это примерно 30 тысяч в месяц. Речь идет именно о погибших, не раненых, и это с российской стороны", – отметил он и подчеркнул, что также страдает и экономика РФ.

"Я не думаю, что аргумент о том, что Россия не хочет заканчивать войну, потому что верит, что может достичь своих целей, является правильным. Я считаю, что Россия не хочет заканчивать эту войну, потому что для Путина слишком дорого ее заканчивать. Он не сможет рассчитаться с российскими солдатами. Поэтому большая дилемма, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, как заставить Россию закончить эту войну", – сказал Стубб.

По его убеждению, есть только две вещи, которые Европа может сделать – это продолжать обеспечивать Украину всем возможным, а также усиливать экономическое давление на Россию.

