Качка: результати вступу до ЄС для України будуть помітні через 10 років

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що результат від вступу до Європейського Союзу буде видно через десять років, але Україна готова до такої довгострокової перспективи.

Про це, як пише кореспондентка "Європейської правди", він сказав під час панелі в Українському домі у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука.

Під час панельної дискусії Качка заявив, що для України приєднання до Європейського Союзу не просто юридична формальність – "це великий проєкт глибоких структурних змін країни".

"Іноді вступ до Євросоюзу сприймається як диво, але в реальності це досить нудні речі, і це означає важку роботу. Результат ми побачимо за 10 років", – сказав він.

Український віцепрем'єр навів приклад, що коли в травні 2004 року Польща вступила в Євросоюз, він був у Варшаві, і одномоментно нічого не змінилося, але за 20 років – це вже зовсім інше місто.

"Ми готові до цієї довгострокової перспективи, але для цього треба правильне планування", – додав Качка.

Наприкінці грудня Качка охрестив "Львівським форматом" пакет домовленостей про подальший рух України в ЄС на тлі вето Угорщини.

