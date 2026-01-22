Качка: результаты вступления в ЕС для Украины будут заметны через 10 лет

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка считает, что результат от вступления в Европейский Союз будет виден через десять лет, но Украина готова к такой долгосрочной перспективе.

Об этом, как пишет корреспондент "Европейской правды", он сказал во время панели в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Во время панельной дискуссии Качка заявил, что для Украины присоединение к Европейскому Союзу не просто юридическая формальность – "это большой проект глубоких структурных изменений страны".

"Иногда вступление в Евросоюз воспринимается как чудо, но в реальности это довольно скучные вещи, и это означает тяжелую работу. Результат мы увидим через 10 лет", – сказал он.

Украинский вице-премьер привел пример, что когда в мае 2004 года Польша вступила в Евросоюз, он был в Варшаве, и одномоментно ничего не изменилось, но за 20 лет – это уже совсем другой город.

"Мы готовы к этой долгосрочной перспективе, но для этого нужно правильное планирование", – добавил Качка.

В конце декабря Качка окрестил "Львовским форматом" пакет договоренностей о дальнейшем движении Украины в ЕС на фоне вето Венгрии.

