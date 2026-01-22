Норвегія передала Україні значну кількість ракет до систем ППО NASAMS

В уряді Норвегії повідомили, що нещодавно поставили Україні значну кількість ракет до систем протиповітряної оборони NASAMS, щоб вони могли продовжувати захищати українські міста від ударів РФ.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка з українським колегою Михайлом Федоровим, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в пресслужбі Міністерства оборони Норвегії, протиповітряна оборона є пріоритетом норвезької військової підтримки України.

Системи протиповітряної оборони NASAMS, які Україна отримала від низки країн, включаючи США, Канаду, Литву та Норвегію, виявилися дуже ефективними проти російських ракет.

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати українських громадян від смертельних повітряних ударів", – заявив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловлював стурбованість тим, що поглиблення протистояння США з європейськими державами вдарить по спроможності української ППО.

Раніше "Європейська правда" пояснювала, що конфлікт щодо Гренландії матиме негативні наслідки для ЗСУ, передусім через імовірне припинення внесків з Європи у програму PURL.