Зеленський: стан ППО України залежить від єдності Європи і Америки

Президент Володимир Зеленський стурбований тим, що поглиблення протистояння США з європейськими державами вдарить по спроможності української протиповітряної оборони (ППО).

Про це він заявив у онлайн-спілкуванні з журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що Україна поки має запас ракет для систем протиповітряної оборони, однак подальші постачання перехоплювачів, передусім для збивання балістичних ракет, залежать від закупівель у США, які здійснюються європейськими партнерами за програмою PURL.

"Що стосується балістики, поки що ключ тільки в руках Сполучених Штатів Америки. Тому щоб (подальше) постачання було вчасним, потрібно щоб PURL працював і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети", – пояснив він. "Проти балістики сьогодні крім PAC-3, ракет для Patriot, нічого не працює", – додав Зеленський.

Таким чином, за словами президента, загострення суперечки між США та Європою шкодитиме спроможності України відбивати атаки.

"Від їхньої єдності, Європи і Америки, дуже багато всього залежить у питанні безпеки українців", – заявив він.

Раніше "Європейська правда" пояснювала, що конфлікт щодо Гренландії матиме негативні наслідки для ЗСУ, передусім через імовірне припинення внесків з Європи у програму PURL.

Зеленський також пояснив, що йдеться про значні суми для закупівлі ракет для української ППО.

"Сьогоднішня атака росіян тільки по ракетах-перехоплювачах коштує близько 80 мільйонів євро (витрачених раніше партнерами на закупівлі для ЗСУ)", – пояснив він.

Раніше повідомлялося також, що Пентагон уклав угоду для потроєння виробництва ракет до Patriot.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot у США.

Читайте також статтю: Гренландська криза, що б'є по Україні.