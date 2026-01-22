Норвегия передала Украине значительное количество ракет для систем ПВО NASAMS

В правительстве Норвегии сообщили, что недавно поставили Украине значительное количество ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS, чтобы они могли продолжать защищать украинские города от ударов РФ.

Об этом говорилось во время онлайн-встречи министра обороны Норвегии Туре О. Сандвика с украинским коллегой Михаилом Федоровым, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии, противовоздушная оборона является приоритетом норвежской военной поддержки Украины.

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Украина получила от ряда стран, включая США, Канаду, Литву и Норвегию, оказались очень эффективными против российских ракет.

"Благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими странами Норвегия быстро поставила Украине ракеты противовоздушной обороны на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать украинских граждан от смертельных воздушных ударов", – заявил министр обороны Туре О. Сандвик.

Недавно президент Владимир Зеленский выражал обеспокоенность тем, что углубление противостояния США с европейскими государствами ударит по способности украинской ПВО.

Ранее "Европейская правда" объясняла, что конфликт по Гренландии будет иметь негативные последствия для ВСУ, прежде всего из-за вероятного прекращения взносов из Европы в программу PURL.