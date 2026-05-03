Британським авіакомпаніям дозволили скасовувати рейси задля економії авіапалива

Британські авіакомпанії отримали "зелене світло" від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Британський уряд вживає таких заходів, щоб уникнути серйозних збоїв в роботі авіаційної галузі. Авіакомпанії зараз переглядають свої розклади, щоб визначити, які рейси можна скасувати заздалегідь та спричинити найменші затримки.

Нове законодавство також дозволить об'єднання розкладів на маршрутах, де є кілька рейсів до одного місця в день. Це допоможе запобігти скасуванню польотів в останню хвилину.

Зазначається, що перевізники скасовуватимуть рейси задовго до дати польоту – щонайменше за два тижні, а це означає, що пасажири зможуть обрати альтернативні маршрути.

Урядовці заявили, що якщо на рейси не буде продано значної частини квитків, їх також можуть скасувати, щоб запобігти марнуванню палива через запуск майже порожніх літаків.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Водночас генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що "все менше турбується" щодо можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці.

В угорській авіакомпанії Wizz Air також не вважають ймовірною нестачу авіаційного палива, попри побоювання щодо його дефіциту у разі продовження війни в Ірані.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни.