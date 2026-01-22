Німеччина висилає працівника російського посольства зі звинуваченням у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни заступника військового аташе посольства Росії, звинувативши його у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

У четвер, 22 січня, Міністерство закордонних справ викликало на зустріч посла Росії в Берліні. Це сталося після того, як Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала українку, яка також має німецьке громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

За даними слідства, жінка збирала інформацію про розташування об'єктів німецької оборонної промисловості, випробування дронів, а також про заплановані поставки безпілотників в Україну.

Цю інформацію вона передавала представнику російського посольства в Берліні.

У четвер підозрюваний, який є заступником військового аташе, отримав попередження покинути Німеччину протягом 72 годин.

За даними слідства, працівник посольства давно працює на одну з російських розвідувальних служб. Він був куратором затриманої українки з 2023 року.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

В Естонії з’ясували, що співробітник прикордонного пункту роками збирав інформацію за завданням ФСБ.