Естонія: співробітник прикордонного пункту роками збирав інформацію за завданням ФСБ

В Естонії викрили охоронця у зоні очікування прикордонного пункту Койдула, який щонайменше три роки передавав до Росії за завданням ФСБ інформацію про події на кордоні та про співробітників пункту пропуску.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Йдеться про В’ячеслава Єфімова, громадянина Естонії та Росії, який багато років працював охоронцем у зоні очікування Койдули. Через часті поїздки до РФ на нього звернула увагу ФСБ.

У вересні 2022 року офіцер ФСБ Ніколай Тарасов, який працює з російського боку кордону в Кунічиній Горі, запропонував Єфімову співпрацю.

За даними Поліції безпеки Естонії (КаПо), Єфімов усвідомлював, з ким має справу. Він передавав інформацію про роботу прикордонного пункту, співробітників, їхні переміщення, погляди щодо війни Росії проти України, а також про події, помітні з російського боку кордону.

Прямого тиску чи шантажу не було, винагороди Єфімов також не отримував. Його мотивом було уникнення проблем із перетином кордону та збереження роботи в Естонії.

У Єфімова не було доступу до державної таємниці, і на перший погляд передана ним інформація може здатися малозначущою.

У КаПо пояснили, що ФСБ використовує ці дані для отримання повної картини роботи естонських прикордонних пунктів, щоб виявити слабкі місця і вразливості в охороні кордону і при необхідності використовувати їх у своїх інтересах.

Також інформація про співробітників прикордонного пункту може становити для ФСБ цінність при вербуванні нових агентів.

Слідство також встановило його причетність до корупційної схеми компанії Railservis, яка керує зоною очікування: вантажівки за хабар пропускали через кордон поза чергою

Завдяки співпраці Єфімов отримав більш м'яке покарання, ніж зазвичай призначається за цією статтею. Кримінальний кодекс передбачає за розвідувальну діяльність проти Естонської Республіки від 2 до 15 років позбавлення волі.

5 січня Тартуський повітовий суд в рамках погоджувального провадження засудив Єфімова до трьох років тюремного ув'язнення. За дачу хабаря він отримав шестимісячний термін, але він був поглинений суворішим покаранням, і реально Єфімов має провести в Тартуській в'язниці три роки.

Вирок ще не набрав законної сили.

Нещодавно поліція безпеки (КаПо) вислала з Естонії громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.

Нагадаємо, 7 жовтня суд в Естонії визнав громадянина країни Івана Дмитрієва винним у шпигунстві та сприянні розвідувальній діяльності.

Слідство встановило, що з березня по травень 2025 року Дмитрієв передавав ФСБ інформацію за дорученням офіцера оперативного відділу прикордонної служби Александра Бобкова.