У Німеччині затримали українку: підозрюють у шпигунстві на РФ

Новини — Середа, 21 січня 2026, 14:17 — Марія Ємець

У Німеччині затримали українку, що має також громадянство Німеччини, за підозрами у зборі інформації на користь Росії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Федеральній прокуратурі Німеччини повідомили про затримання жінки, громадянки України та Німеччини. Її звинувачують, серед іншого, у підтриманні контактів з посольством РФ у Берліні.

Суд розгляне клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді арешту.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

В Естонії з’ясували, що співробітник прикордонного пункту роками збирав інформацію за завданням ФСБ.

