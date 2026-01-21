У Німеччині затримали українку: підозрюють у шпигунстві на РФ
У Німеччині затримали українку, що має також громадянство Німеччини, за підозрами у зборі інформації на користь Росії.
Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".
У Федеральній прокуратурі Німеччини повідомили про затримання жінки, громадянки України та Німеччини. Її звинувачують, серед іншого, у підтриманні контактів з посольством РФ у Берліні.
Суд розгляне клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді арешту.
Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.
В Естонії з’ясували, що співробітник прикордонного пункту роками збирав інформацію за завданням ФСБ.
