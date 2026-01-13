У Німеччині висунули звинувачення українцям через диверсію на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Welt.

Звинувачення висунули через вісім місяців після арешту підозрюваних. За даними прокуратури в Карлсруе, Данило Б. та Владислав Т. мали відправити дві посилки з активованими GPS-трекерами з Кельна до України у березні 2025 року. Метою було розслідувати маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.

За даними слідства, таке завдання підозрювані отримали від розвідувальної служби Росії через посередників в Україні.

У спробі диверсії був залучений ще один українець – Євген Б.. Його заарештували у Швейцарії, а звідти екстрадували до Німеччини в грудні. За повідомленнями, йому незабаром винесуть звинувачення.

Нагадаємо, у травні 2025 року німецькі слідчі зірвали диверсію з посилками з вибухівкою. Троє підозрюваних виявилися українцями.

Раніше німецькі ЗМІ дізнались, що європейські слідчі, залучені до розслідування минулих інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters – у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.