Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на переговорах с РФ и США в ОАЭ

Украинская делегация на трехсторонней встрече с США и Россией в ОАЭ будет состоять из главы Офиса президента Кирилла Буданова, его первого заместителя Сергея Кислицы, секретаря СНБО Рустема Умерова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Давосе.

Президент также сообщил, что к переговорам в Объединенных Арабских Эмиратах присоединится начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, который уже вылетел из Киева.

По словам Зеленского, в ОАЭ украинская команда будет работать два дня.

"Они готовы обсуждать различные пункты этого плана, потом я буду с ними на связи. Они мне позвонят и мы увидим, в каком направлении, в каком настроении проходит дискуссия, найдут ли они общий язык или нет", – ответил президент.

"Мы в таком моменте, когда, если все стороны будут много работать, мы закончим эту войну", – добавил он.

По словам украинского президента, прогресс в завершении войны возможен только, если "никто не будет играть в игры".

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти в пятницу и в субботу.

Перед этим Зеленский провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Она длилась ориентировочно 50 минут. В команде Зеленского назвали встречу "хорошей".