ЗМІ: США хочуть заборонити Росії і Китаю видобуток копалин на Гренландії

Дискусії щодо майбутнього Гренландії зосередилися на пропозиціях щодо посилення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних прав на частину території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин на острові.

Про це, стало відомо The New York Times від джерел, передає "Європейська правда".

Ці елементи, описані вісьмома західними високопосадовцями з питань безпеки та дипломатії, дають найповніше уявлення про контури потенційного компромісу щодо Гренландії, про який президент Дональд Трамп оголосив у середу без деталей. Його крок, здається, принаймні тимчасово розрядив трансатлантичну кризу, спричинену США, щодо данської території.

Важливо, що обговорювані пропозиції не відповідають меті Трампа щодо передачі права власності на всю Гренландію від Данії до США, за словами посадовців, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні питання. Посадовці попередили, що багато деталей ще не остаточно узгоджені.

Неясно, чи призведуть ці обговорення до укладення угоди щодо території. Данія, яка публічно виступає проти передачі права власності на будь-які землі Гренландії, може не погодитися з запропонованими планами. Проте посадовці висловили надію, що їм вдасться одночасно вирішити питання, які турбують Трампа, щодо захисту Арктики від можливих загроз з боку Росії та Китаю, дотримуючись при цьому "червоної лінії" Європи, згідно з якою Гренландія не продається.

Для цього пропозиції передбачають:

– Створення нової важливої місії НАТО в Арктиці. Кілька посадовців назвали цю місію "Арктичний вартовий" (Arctic Sentry) на зразок місій НАТО з подібною назвою в Балтійському морі та Східній Європі, які мають на меті протидіяти дедалі агресивнішій Росії.

– Оновлення угоди, підписаної між Данією та США в 1951 році. Цей пакт надає американським військовим широкий доступ до Гренландії, автономної данської території, для проведення операцій, включаючи будівництво та експлуатацію військових баз. Американські посадовці висловили занепокоєння, що цей доступ може бути обмежений або припинений, якщо Гренландія отримає незалежність. Посадовці НАТО обговорили розширення пакту 1951 року новою угодою, яка фактично створить на цій території американські анклави.

– Обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема для Росії та Китаю, у отриманні прав на видобуток рідкісних мінералів, що знаходяться глибоко під льодовиковим покривом Гренландії.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила "червоні лінії" такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.