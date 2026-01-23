У Польщі виключили виплату мільярда доларів для членства у Трамповій Раді миру

Міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський категорично виключає можливість виділення мільярда доларів з державного бюджету на членство в Раді миру, яку створив американський президент Дональд Трамп.

Про це він сказав у розмові з газетою Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Доманський підкреслює, що є більш нагальні фінансові потреби держави, ніж участь у Раді миру.

"Почнемо з того, що будь-яка міжнародна угода вимагає ухвали Ради міністрів, а такої ухвали сьогодні, безсумнівно, немає. По-друге, ми говоримо про дуже серйозні юридичні зобов'язання, які повинні бути детально проаналізовані. А якщо відповісти прямо: мільярда доларів у бюджеті на це, безумовно, немає. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у цій раді", – сказав міністр.

Доманський зазначив, що зараз Польща стоїть перед багатьма викликами, які вимагають відповідального управління державними коштами.

"З огляду на зростаючі соціальні та економічні потреби, витрачання мільярда доларів на членство в міжнародній раді не має виправдання", – додав він.

Документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали у четвер у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.