В Польше исключили выплату миллиарда долларов за членство в Совете мира Трампа

Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский категорически исключает возможность выделения миллиарда долларов из государственного бюджета на членство в Совете мира, созданном американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в беседе с газетой Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Доманский подчеркивает, что есть более насущные финансовые потребности государства, чем участие в Совете мира.

"Начнем с того, что любое международное соглашение требует решения Совета министров, а такого решения сегодня, несомненно, нет. Во-вторых, мы говорим об очень серьезных юридических обязательствах, которые должны быть детально проанализированы. А если ответить прямо: миллиарда долларов в бюджете на это, безусловно, нет. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в этом совете", – сказал министр.

Доманский отметил, что сейчас Польша стоит перед многими вызовами, которые требуют ответственного управления государственными средствами.

"Учитывая растущие социальные и экономические потребности, трата миллиарда долларов на членство в международном совете не имеет оправдания", – добавил он.

Документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали в четверг в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее чем 20 стран. Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также были представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС – Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.