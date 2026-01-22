Зеленський відповів, чи приєднається Україна до Ради миру Трампа

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна зможе розглядати членство у створюваній президентом США Раді миру лише після завершення війни – оскільки не вважає можливим бути там за одним столом з Росією і Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення від Трампа до Ради миру, і сказав, що відсилка до неї вже закладена у "плані з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" США – як запропонованого Штатами органу, що має брати участь у нагляді за припиненням вогню.

Він зазначив, що не знав, яким саме є задум Трампа щодо Ради миру і кого він туди планує запрошувати.

"Але для нас зрозуміло, що ми зможемо там бути, коли війна закінчиться. З Росією ми зараз вороги. Білорусь – союзник Росії, разом з ними ми не можемо бути (за одним столом. – Ред.). І це вже у пакеті, у плані з 20 пунктів. Думаю, все це, з моніторинговою місією, працюватиме, коли війна закінчиться – саме для нас",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, вдень 22 січня Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, обидві сторони назвали зустріч "хорошою".

Трамп сказав, що вони на зустрічі не згадували питання участі України у його Раді миру.

Перед цим на полях ВЕФ у Давосі відбулось офіційне започаткування Ради миру. Туди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США.

Раніше повідомляли, що Україна отримала запрошення до організації, але ще розмірковує над ним.

Увечері 22 січня питання з Радою миру буде у порядку денному позачергового саміту ЄС.