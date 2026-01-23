"У нас просто немає часу": Зеленський визначив ключову перепону створенню єдиної армії ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що основою Об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, всі розуміють, що в України найбільша армія і найдосвідченіша на сьогодні, з реальним досвідом війни.

"І тому основою для Об'єднаних сил Європи могла би бути українська армія. Для цього потрібно зробити кілька кроків, на які у нас сьогодні немає часу. Тому що є юридичні кроки, є бюрократичні кроки, є кроки щодо залучення джерел фінансування. У нас на це немає часу, бо ми фокусуємось на фронті", – сказав він.

"Як тільки закінчиться війна, безумовно, ми б долучились би до цієї структури. Що б могла би зробити Європа? Те, що ми завжди казали. Зараз підготувати всю фінансову базу", – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що багато людей залишаться у війську, але будуть люди, які захочуть шукати іншу роботу, іншу заробітну плату, інший напрямок життя.

"Для того, щоб не втрачати їх досвід, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Оце потрібно, для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування, тощо", – уточнив Зеленський.

У вступі на економічному форумі в Давосі Зеленський Зеленський висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Також він назвав "несерйозною" символічну кількість військових, яку європейці делегують на Гренландію і закликав подумати, як це виглядає для противника, Росії, і союзника – Данії.

Крім того, президент України дорікнув за надто повільні кроки для покарання Росії за агресію.