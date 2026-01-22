Зеленський: 40 військових для захисту Гренландії – це сигнал Путіну

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі дорікнув європейцям за ставлення до безпекових питань, зокрема щодо Гренландії.

Про це пише "Європейська правда".

Президент України вдався до критики Європи через те, що вона покладається на захист від НАТО під егідою Сполучених Штатів, попри те, що Альянс не застосовував свою військову міць на практиці.

"Сьогодні Європа покладається лише на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів, але ніхто насправді не бачив, як цей союз діє. Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує?" – звернувся президент.

Зеленський також згадав про нещодавню європейську військову місію у Гренландії. Він заявив, що 40 солдатів, які мають захищати стратегічно важливу територію, це сигнал для Росії та Китаю.

"Європа повинна знати, як захищати себе, і якщо ви відправляєте 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Яке це послання? Який сигнал це надсилає Путіну, Китаю? І що ще важливіше, який сигнал це надсилає Данії?" – сказав Зеленський.

Президент припустив, що Україна могла б допомогти Європі з ліквідацією російських військових кораблів поблизу Гренландії.

"Ми знаємо, що робити, якщо російські військові кораблі вільно плавають навколо Гренландії. Україна може допомогти, ми маємо досвід і зброю, щоб гарантувати, що жоден з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії, так само як і біля Криму. Без проблем, у нас є засоби та люди", – заявив Зеленський, зазначивши, що Україну про це не просили.

У цій промові президент України також закликав європейців зупиняти російські танкери тіньового флоту, як це робили США.

Крім того, президент України дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Владіміра Путіна.