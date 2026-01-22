Зеленський у Давосі: Мадуро – затриманий і постав перед судом, а Путін – ні

Президент України Володимир Зеленський у Давосі дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі.

Зеленський зауважив, що нещодавно світ побачив блискавичну операцію США у Венесуелі і захоплення її президента Ніколаса Мадуро, якого тепер судитимуть у США, тоді як правитель Росії досі безкарний за усе лихо, яке завдав Україні і продовжує завдавати.

"Мадуро затриманий, з цього приводу є різні думки – але факт є фактом. Мадуро судитимуть у Нью-Йорку. Перепрошую, але Путін досі не у суді. Йде четвертий рік найбільшої війни у Європі з часів Другої світової. А особа, що почала її, не просто на волі – він ще й бореться за свої заморожені активи у Європі", – сказав Зеленський.

Він продовжив, що у дискусіях уникають згадок про Міжнародний кримінальний суд – через ставлення до нього США, особливо за адміністрації Трампа.

"Але ж водночас немає реального прогресу щодо створення Спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України… У нас є угода, це правда. Було багато зустрічей – але Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою. У чому проблема – нема часу, чи нема політичної волі? У Європі надто часто щось більш на часі, ніж справедливість", – зауважив Зеленський.

Зеленський дорікнув Європі, чому та не чинить з танкерами РФ, як президент США Дональд Трамп з венесуельськими.

Нагадаємо, Зеленський розпочав виступ невдовзі після завершення зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яку обидві сторони назвали "хорошою".