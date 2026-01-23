"У нас просто нет времени": Зеленский определил ключевое препятствие созданию единой армии ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что основой Объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, все понимают, что у Украины самая большая армия и самая опытная на сегодняшний день, с реальным опытом войны.

"И поэтому основой для Объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно сделать несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени. Потому что есть юридические шаги, есть бюрократические шаги, есть шаги по привлечению источников финансирования. У нас на это нет времени, потому что мы фокусируемся на фронте", – сказал он.

"Как только закончится война, безусловно, мы бы присоединились к этой структуре. Что могла бы сделать Европа? То, что мы всегда говорили. Сейчас подготовить всю финансовую базу", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что многие люди останутся в армии, но будут люди, которые захотят искать другую работу, другую заработную плату, другое направление жизни.

"Для того, чтобы не терять их опыт, нужна сильная финансовая поддержка этих людей, поощрять их, чтобы они остались в армии. Это нужно, для этого нужен источник. Европа точно может это найти. Это одни из фундаментальных шагов, чтобы остались люди с опытом. Затем они передают соответствующие знания, технологии, тренировки и т.д.", – уточнил Зеленский.

Вступив на экономическом форуме в Давосе, Зеленский высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Также он назвал "несерьезным" символическое количество военных, которое европейцы делегируют в Гренландию, и призвал подумать, как это выглядит для противника, России, и союзника – Дании.

Кроме того, президент Украины упрекнул в слишком медленных шагах для наказания России за агрессию.