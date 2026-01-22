Зеленський закликав створити європейську армію: "Не можна покладатись лише на НАТО"

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський повторив, що, на його думку, Європі потрібні власні об’єднані збройні сили, які "справді зможуть захистити Європу".

"Зараз Європа покладається лише на віру, що у разі небезпеки НАТО буде діяти… Але якщо Путін захоче напасти на Литву чи Польщу – хто відреагує? Зараз НАТО існує на основі віри у те, що Сполучені Штати втрутяться, не лишаться осторонь, прийдуть на допомогу. Що якщо ні?" – поставив питання Зеленський.

Він припустив, що це питання подумки ставлять усі європейські лідери, і сподіваються почути конкретику від Трампа.

"Хтось чекає у сподіванні, що проблема вирішиться сама по собі. Хтось почав діяти, інвестуючи в оборонпром і так далі… Але давайте не забувати, що поки Америка не натиснула на Європу – більшість навіть не намагалися витрачати на оборону 5% ВВП", – нагадав Зеленський.

Також він назвав "несерйозною" символічну кількість військових, яку європейці делегують на Гренландію і закликав подумати, як це виглядає для противника, Росії, і союзника – Данії.

Крім того, президент України дорікнув за надто повільні кроки для покарання Росії за агресію.