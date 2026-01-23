Чому президент Болгарії йде у відставку і чому це може змінити курс країни

Президент Болгарії Румен Радев не допрацювавши рівно рік до кінця своєї другої каденції заявив про відставку й відверто натякнув про плани перейти до парламентської діяльності.

На посаді президента Румен Радев показав себе як проросійський політик, який ставив під сумнів територіальну цілісність України та блокував передачу їй військової техніки.

Його участь у парламентських виборах подекуди характеризують як зміну "фронтмена" у болгарському таборі "друзів Путіна".

Про те, як крок Румена Радева може змінити політичні розклади в Болгарії, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимира-Назарія Гавріша Відставка заради Росії: чому президент Болгарії йде з посади та які наслідки це матиме. Далі – стислий її виклад.

Рішення Румена Радева складно назвати неочікуваним. Радше навпаки.

Участь у парламентських виборах нової політичної сили, створеної під чинного президента, розглядалася експертами вже декілька років – протягом усієї політичної кризи в країні. Причиною цього є рівень суспільної довіри до президента, який тривалий час тримався вище, аніж у більшості парламентарів.

І от 19 січня 2026 року, символічно – у дату складання ним другої президентської присяги, Радев востаннє звернувся до держави як президент, заявляючи про наміри подати у відставку та передати контроль над посадою віцепрезидентці Іліяні Йотовій.

Промова Радева містила критику чинної моделі управління, діяльності парламенту та урядів починаючи з 2020 року; він звернув увагу на зубожіння населення, глибоку кризу корупції та втрату довіри громадян до влади.

Завершилося президентське звернення закликом до боротьби за майбутнє Болгарії, з явним підтекстом, що Румен Радев планує до цієї боротьби доєднатися напряму.

23 січня Конституційний суд Болгарії затвердив відставку президента, після чого президент (вже колишній) може офіційно оголосити про похід у парламент.

Реакція на відставку інших політичних сил демонструє, що всі вже готуються до такого сценарію.

На президентській посаді Радев тримався ближче до помірковано проросійської та антиєвропейської позиції.

Схоже, що курс на "невтручання у війну" (тобто відмову від допомоги Україні) та підтримку миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа стане ключовою складовою виборчої кампанії нової партії.

Таким чином, Радев має всі шанси схилити до себе голоси проросійського "Відродження", Болгарської соціалістичної партії, а також популістських сил "МЕЧ" та "Велич".

А разом із тим – залучити голоси тих болгар, які втратили довіру до політиків та ігнорували вибори.

Водночас, сценарій, за якого партія Радева зможе сформувати проросійську коаліцію у майбутньому парламенті, видається малоймовірним.

Проте новий політичний гравець у болгарському парламенті може істотно ускладнити створення прозахідної та проєвропейської коаліції.

І це саме по собі є чималою загрозою і для самої Болгарії, яка ніяк не може вийти з багаторічної політичної кризи, і для України, яка потребує допомоги Болгарії.

Докладніше – в матеріалі Володимира-Назарія Гавріша Відставка заради Росії: чому президент Болгарії йде з посади та які наслідки це матиме.