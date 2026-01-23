Конституційний суд Болгарії затвердив відставку президента

Конституційний суд Болгарії прийняв відставку президента Румена Радева, рішення набуває чинності з 23 січня.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

Конституційний суд постановив, що повноваження президента Республіки Болгарія Румена Радева припиняються достроково з моменту поданої ним відставки.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Завдання суду полягало лише в тому, щоб встановити, що відставка глави держави була його особистим волевиявленням, а не зроблена під тиском.

Оскільки мова не йде про процедуру імпічменту, не було потреби в явці президента на слухання в суд або в проведенні розслідування.

А після рішення Конституційного суду, о 16 годині сьогодні Румен Радев покине президентську інституцію.

Обов’язки президента Болгарії перейдуть до віцепрезидентки Іліани Йотової, яка автоматично вступить на посаду глави держави.

Конституційний суд постановив, що їй не потрібно буде повторно складати присягу перед Народними зборами, оскільки вона зробила це в 2021 році.

Нагадаємо, 19 січня Радев у зверненні до народу оголосив, що 20 січня складе президентські повноваження.

Румен Радев – 15-й демократично обраний президент Болгарії. Вперше його обрали у 2016 році, вдруге – у 2017 році.

