Почему президент Болгарии уходит в отставку и почему это может изменить курс страны

Президент Болгарии Румен Радев, не доработав ровно год до конца своего второго срока, заявил об отставке и откровенно намекнул о планах перейти к парламентской деятельности.

На посту президента Румен Радев показал себя как пророссийский политик, который ставил под сомнение территориальную целостность Украины и блокировал передачу ей военной техники.

Его участие в парламентских выборах кое-где характеризуют как смену "фронтмена" в болгарском лагере "друзей Путина".

О том, как шаг Румена Радева может изменить политические расклады в Болгарии, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Отставка ради России: почему президент Болгарии уходит с поста и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое изложение статьи.

Решение Румена Радева сложно назвать неожиданным. Скорее наоборот.

Участие в парламентских выборах новой политической силы, созданной под действующего президента, рассматривалось экспертами уже несколько лет – на протяжении всего политического кризиса в стране. Причиной этого является уровень общественного доверия к президенту, который долгое время держался выше, чем у большинства парламентариев.

И вот 19 января 2026 года, символично – в дату составления им второй президентской присяги, Радев в последний раз обратился к государству как президент, заявляя о намерении подать в отставку и передать контроль над должностью вице-президенту Илиане Йотовой.

Речь Радева содержала критику действующей модели управления, деятельности парламента и правительств начиная с 2020 года; он обратил внимание на обнищание населения, глубокий кризис коррупции и потерю доверия граждан к власти.

Завершилось президентское обращение призывом к борьбе за будущее Болгарии, с явным подтекстом, что Румен Радев планирует к этой борьбе присоединиться напрямую.

23 января Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента, после чего президент (уже бывший) может официально объявить о походе в парламент.

Реакция на отставку других политических сил демонстрирует, что все уже готовятся к такому сценарию.

На президентском посту Радев придерживался умеренно пророссийской и антиевропейской позиции.

Похоже, что курс на "невмешательство в войну" (то есть отказ от помощи Украине) и поддержку миротворческих усилий президента США Дональда Трампа станет ключевой составляющей избирательной кампании новой партии.

Таким образом, Радев имеет все шансы склонить к себе голоса пророссийского "Возрождения", Болгарской социалистической партии, а также популистских сил "МЕЧ" и "Велич".

А вместе с тем – привлечь голоса тех болгар, которые потеряли доверие к политикам и игнорировали выборы.

В то же время сценарий, при котором партия Радева сможет сформировать пророссийскую коалицию в будущем парламенте, представляется маловероятным.

Однако новый политический игрок в болгарском парламенте может существенно осложнить создание прозападной и проевропейской коалиции.

И это само по себе является немалой угрозой и для самой Болгарии, которая никак не может выйти из многолетнего политического кризиса, и для Украины, которая нуждается в помощи Болгарии.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша Отставка ради России: почему президент Болгарии уходит с поста и какие последствия это будет иметь.