В уряді Британії обурені заявою Трампа, який знецінив внесок союзників в операцію в Афганістані

В уряді Британії та у суспільстві викликали широкий резонанс заяви президента США Дональда Трампа, який знецінив внесок союзників, у тому числі Британії, в операцію в Афганістані після терактів 11 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами BBC.

Речник офісу прем’єра Британії заявив, що з боку Трампа "неправильно применшувати роль сил НАТО, у тому числі британських" – після того, як Трамп заявив, що союзники під час операції, мовляв, були "десь на другій лінії".

Він нагадав, що в Афганістані загинули 457 британських військовослужбовців, і сотні отримали серйозні поранення – так само, як і військові інших союзницьких сил.

"Їхня жертва, як і інших сил НАТО, була в інтересах колективної безпеки, у відповідь на напад на нашого союзника… Їхня служба і заплачена ціна ніколи не будуть забутими", – зауважив речник.

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що загиблих в Афганістані британців слід пам’ятати як героїв, які загинули за інтереси своєї держави.

Також він підкреслив, що афганська операція була тим самим єдиним випадком застосування ст. 5 НАТО, і союзники США відгукнулися на заклик.

Міністр з питань збройних сил Аль Карнс, у минулому морпіх та учасник операції в Афганістані, назвав коментарі Трампа "справжньою ганьбою".

З подібними коментарями виступили багато інших політиків, ветерани та члени родин загиблих в Афганістані.

Невдовзі перед цим Трамп, під час виступу у Давосі, вже не вперше заявив, що США "не отримували нічого навзаєм" за свою ключову роль у колективній безпеці НАТО, і висловив сумнів, що інші союзники у разі потреби прийшли б на допомогу США.