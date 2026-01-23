Трамп викликав обурення заявою, що війська НАТО уникали фронту в Афганістані

Президент США Дональд Трамп викликав обурення серед британських парламентарів та ветеранів, заявивши, що війська НАТО трималися подалі від фронту в Афганістані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президент США висловив свої коментарі в інтерв'ю Fox News, в якому він повторив свою думку, що НАТО не підтримає США, якщо їх про це попросять.

"Ми ніколи не потребували їх. Вони скажуть, що відправили війська до Афганістану... і вони це зробили, але вони залишалися трохи позаду, трохи віддалік від лінії фронту", – сказав він.

Його зауваження викликали осуд з боку всього політичного спектра у Британії, а критики вказали на 457 британських загиблих в Афганістані та наголосили на ухиленні Трампа від військової служби у В'єтнамі.

Келвін Бейлі, депутат від Лейбористської партії і колишній офіцер Королівських ВПС, який служив разом з американськими підрозділами спеціальних операцій в Афганістані, сказав, що твердження Трампа "не має нічого спільного з реальністю, яку пережили ті з нас, хто служив там".

Депутат-консерватор Бен Обес-Джекті, який служив в Афганістані капітаном Королівського Йоркширського полку, сказав, що "сумно бачити, як президент США так знецінює жертви нашої країни та наших партнерів по НАТО".

Тан Десі, голова комітету з питань оборони Палати громад, сказав, що коментарі президента США були "жахливими і ображали наших хоробрих британських військовослужбовців, які ризикували життям і здоров'ям, щоб допомогти нашим союзникам, а багато хто з них приніс найвищу жертву".

Голова комітету з питань закордонних справ Емілі Торнберрі назвала ці коментарі "набагато більшим, ніж помилкою", і "образою" для сімей тих, хто загинув.

Стівен Стюарт, колишній солдат, письменник і журналіст, сказав: "Коментарі Трампа є настільки ж образливими, наскільки і неточними. Дуже іронічно, що людина, яка, як стверджується, ухилилася від призову на війну у В'єтнамі, робить такі ганебні заяви. Він зневажив пам'ять сотень британських солдатів, які принесли найвищу жертву в Афганістані, людей, яких ми називали друзями і товаришами. Якби він був людиною честі, він би впав на коліна і попросив пробачення у родин загиблих".

Трампа раніше піддавали критиці за те, що він уникнув призову на війну у В'єтнамі після того, як йому діагностували кісткові шпори в п'ятах – твердження, яке викликало значні сумніви.

Всього за 20 років конфлікту в Афганістані загинули 3486 військовослужбовців НАТО, з яких 2461 були військовослужбовцями США. Канада втратила 165 осіб, включаючи цивільних.

Данія, яка перебуває у конфлікті зі США через плани Трампа щодо Гренландії, втратила 44 військовослужбовці в Афганістані, що є найбільшою кількістю на душу населення за межами США.

США залишаються єдиною країною, яка застосувала статтю 5 положення НАТО про колективну безпеку, активовану після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою раніше відреагувала на заяви президента США в Давосі, де він також звинуватив решту країн НАТО у невдячності та висловив сумнів, що вони б прийшли на допомогу Штатам, якби Америка сама потребувала допомоги.

Дональд Трамп також заявив, що Сполученим Штатам варто було б випробувати НАТО на південному кордоні США, застосувавши статтю 5 Північноатлантичного договору.