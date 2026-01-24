Зеленський підсумував перемовини в ОАЕ, продовження можливе наступного тижня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від української делегації за підсумками переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

Про це він розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі: "Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними".

За його словами, головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни.

"Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", – написав Зеленський.

За підсумками зустрічей цими днями, додав глава держави, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

"Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", – написав Зеленський.

Президент розповів, що переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. З українського боку були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький.

З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, на зустрічі у п'ятницю йшлося про параметри закінчення війни та "подальшу логіку" переговорного процесу.

Перед початком переговорів прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.