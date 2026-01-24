Зеленский подвел итоги переговоров в ОАЭ, продолжение возможно на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от украинской делегации по итогам переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи: "Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными".

По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры окончания войны.

"Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности", – написал Зеленский.

По итогам встреч в эти дни, добавил глава государства, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

"Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи. При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении", – написал Зеленский.

Президент рассказал, что переговоры проходили, в частности, с участием военных трех сторон. С украинской стороны были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.

С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, на встрече в пятницу речь шла о параметрах окончания войны и "дальнейшей логике" переговорного процесса.

Перед началом переговоров пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, поскольку это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.