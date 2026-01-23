Умєров розповів про зустріч зі США та Росією в Абу-Дабі

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення першого дня переговорів з російською та американською делегаціями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

За словами секретаря РНБО, на зустрічі йшлося про параметри закінчення війни та "подальшу логіку" переговорного процесу.

Умєров повідомив, що разом з ним в консультаціях брали участь керівник Офісу президента Кирил Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

З боку США були присутні спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комісар Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр армії США генерал Деніел Дрісколл та командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.

В російській делегації були представники воєнної розвідки та армії.

Фото: AFP

Умєров анонсував подальші зустрічі у суботу, 24 січня. До них мають долучитися начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

За підсумками кожного етапу українська команда доповідає президенту України Володимиру Зеленському, написав Умєров.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував тристоронні переговори Україна–США–Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти в п’ятницю та в суботу.

Перед початком переговорів прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.