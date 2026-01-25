Зеленський про території: потрібен компроміс, в тому числі і від США 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не змінила свою позицію щодо територіального питання, а для прогресу потрібна готовність всіх сторін до компромісу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі.

Відповідаючи на запитання щодо результатів зустрічі делегацій США, України та Росії в Абу-Дабі, Зеленський підсумував, що проблемних питань стало менше.

Водночас незмінним залишається проблема територій, адже Росія досі прагне контролювати весь Донбас.

"Росія хоче зробити все, щоб України не була на сході нашої держави. Зрозуміла причина, вони ставили це як за ціль, тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція по нашій території – територіальна цілісність України, яку потрібно поважати", – відповів президент.

Він зазначив, що американці намагаються знайти компроміс між Україною та РФ щодо Донбасу.

Першим кроком до цього Зеленський назвав тристоронній формат зустрічей, які не проводилися вже тривалий час.

Водночас він додав, що до компромісу мають бути готові всі сторони, зокрема і американська.

"Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі.Це такі перші кроки може для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу, до речі, і американська сторона також", – додав український президент.

Нагадаємо, 23-24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися тристоронні переговори США, України та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації 1 лютого.

Серед тем переговорів – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.