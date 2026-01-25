Зеленский о территориях: нужен компромисс, в том числе и от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не изменила свою позицию по территориальному вопросу, а для прогресса нужна готовность всех сторон к компромиссу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе.

Отвечая на вопрос о результатах встречи делегаций США, Украины и России в Абу-Даби, Зеленский подытожил, что проблемных вопросов стало меньше.

В то же время неизменной остается проблема территорий, ведь Россия до сих пор стремится контролировать весь Донбасс.

"Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Причина понятна, они ставили это как цель, поэтому абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. На фронте они пока этого сделать не могут. Наша позиция по нашей территории – территориальная целостность Украины, которую нужно уважать", – ответил президент.

Он отметил, что американцы пытаются найти компромисс между Украиной и РФ по Донбассу.

Первым шагом к этому Зеленский назвал трехсторонний формат встреч, которые не проводились уже длительное время.

В то же время он добавил, что к компромиссу должны быть готовы все стороны, в том числе и американская.

"Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги, может быть, для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу, кстати, и американская сторона также", – добавил украинский президент.

Напомним, 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости выводаукраинских войск из неоккупированной части Донецкой области.