ЗМІ: переговори між Україною, США і РФ в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого

Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах відновляться наступної неділі, 1 лютого.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на офіційного представника США, передає "Європейська правда".

Ця зустріч стане продовженням дводенного раунду перемовин, що відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня.

"Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі", – повідомив Равід, посилаючись на слова американського посадовця.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 23-24 січня в ОАЕ сторони зосередилися на обговоренні параметрів закінчення війни.

Він наголосив на важливості американського моніторингу за цим процесом та дотриманням безпекових обставин.

Зеленський також зазначав, що за умови готовності сторін рухатися далі наступна зустріч може відбутися вже потенційно наступного тижня.

Перед початком переговорів в ОАЕ прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.