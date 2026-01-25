Карні відповів на тарифні погрози Трампа

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відповів на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити 100% тарифи проти канадських товарів, якщо Оттава укладе торговельну угоду з Китаєм, заявивши, що не мав наміру йти на такий крок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що Канада "не має наміру" домагатися угоди про вільну торгівлю з Китаєм, оскільки не може цього зробити згідно із зобов’язаннями по договору USMCA.

Нагадаємо, це тристоронній договір про вільну торгівлю між Мексикою, США і Канадою, який у 2020 році замінив угоду НАФТА.

Карні додав, що його домовленості з Китаєм стосувалися лише проблемних питань у торгівлі між Пекіном і Оттавою.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", – сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.

Глава уряду додав, що Канада "поважає свої зобов’язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.

Нагадаємо, у суботу Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.

Напередодні під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що зв’язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами.

16 січня країни підписали торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.