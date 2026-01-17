Прем’єр-міністр Канади: наші відносини з Китаєм передбачуваніші, ніж зі США

Прем'єр-міністр Марк Карні під час свого візиту до Пекіна, заявив, що зв’язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами.

Про це, як пише "Європейська правда", Карні сказав на пресконференції у Пекіні, передає Radio-Canada.

На запитання журналіста про те, чи є Китай більш передбачуваним і надійним партнером для Канади, ніж США, Карні відповів, що зв’язки між Оттавою і Вашингтоном є "глибшими", але відносини з Китаєм стали передбачуванішими.

"Наші відносини зі США, і це не є відкриттям, є набагато більш багатогранними, набагато глибшими і набагато ширшими, ніж у випадку з Китаєм. Але так, з точки зору розвитку наших відносин з Китаєм за останні місяці, вони стали більш передбачуваними, і ви бачите результати, які з цього випливають", – сказав прем’єр-міністр.

Карні зазначив, що під час переговорів у Пекіні Канада та Китай мали "відверті розмови" про співпрацю.

У п’ятницю країни підписали торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Крім того, нова угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та споживчі товари. Натомість Канада планує інвестувати в китайську аерокосмічну галузь та передове виробництво.

Це перший візит очільника канадського уряду до КНР з 2017 року.

Нагадаємо, торік прем’єр Канади Марк Карні неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини, які стосувалися мит, запроваджених США проти канадських товарів.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.