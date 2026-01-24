Трамп пригрозив Канаді 100% митами за угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У своєму пості Трамп зневажливо назвав прем’єрка Канади Марка Карні "губернатором", застерігаючи від торговельної угоди з Пекіном.

"Якщо губернатор Карні думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється. Китай з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її, що призведе до знищення їхнього бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя" – написав Трамп.

За словами президента США, якщо Канада укладе угоду з Китаєм, вона "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".

Нагадаємо, за результатами нещодавнього візиту Карні до Китаю країни домовились, що Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Крім того, угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та споживчі товари. Натомість Канада планує інвестувати в китайську аерокосмічну галузь та передове виробництво.

Напередодні Дональд Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру в рамках останнього конфлікту між північноамериканськими сусідами.

Трамп відкликав запрошення після того, як Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою у Давосі.

Трамп у Давосі заявив, що Канада отримує багато "безкоштовних подарунків" від США і "повинна бути вдячна". До того ж він сказав, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.