Карни ответил на тарифные угрозы Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни ответил на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100% тарифы против канадских товаров, если Оттава заключит торговое соглашение с Китаем, заявив, что не намерен идти на такой шаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC News.

Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада "не намерена" добиваться соглашения о свободной торговле с Китаем, поскольку не может этого сделать в соответствии с обязательствами по договору USMCA.

Напомним, это трехсторонний договор о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой, который в 2020 году заменил соглашение НАФТА.

Карни добавил, что его договоренности с Китаем касались только проблемных вопросов в торговле между Пекином и Оттавой.

"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние несколько лет", – сказал Карни журналистам, имея в виду такие товары, как электромобили китайского производства, сельскохозяйственная продукция и рыбные продукты.

Глава правительства добавил, что Канада "уважает свои обязательства" по Соглашению между Канадой, США и Мексикой. Документ требует от любой из трех стран заранее уведомить другие, если они хотят заключить соглашение о свободной торговле с государством, не имеющим рыночных отношений, таким как Китай.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары из-за торгового соглашения с Китаем.

Накануне во время визита в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что связи его страны с Китаем стали более предсказуемыми, чем с Соединенными Штатами.

16 января страны подписали торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.