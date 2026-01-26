Парламент Франції голосуватиме за заборону соціальних мереж для неповнолітніх

У понеділок, 26 січня, Національні збори Франції за прискореною процедурою розглянуть законопроєкт про заборону використання соціальних мереж особам до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Законопроєкт, запропонований депутаткою партії "Відродження" Лор Міллер, передбачає заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років".

Окрім того, він забороняє використання мобільних телефонів в середній школі.

Міллер ініціювала роботу над законом про соціальні мережі ще у листопаді 2025 року.

Ініціатива депутатки випливає з результатів парламентського розслідування психологічного впливу платформи TikTok на неповнолітніх, доповідачем якого вона була.

Законопроєкт зазнавав низки поправок, щоб уникнути юридичних проблем через невідповідності законодавству Європейського Союзу.

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні закликав парламент якомога швидше ухвалити законопроєкт про соцмережі, щоб він набув чинності до початку нового навчального року.

Зазначимо, що заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.