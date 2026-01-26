Парламент Франции будет голосовать за запрет социальных сетей для несовершеннолетних

В понедельник, 26 января, Национальное собрание Франции в ускоренном порядке рассмотрит законопроект о запрете использования социальных сетей лицам до 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Законопроект, предложенный депутатом партии "Возрождение" Лор Миллер, предусматривает запрет онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет".

Кроме того, он запрещает использование мобильных телефонов в средней школе.

Миллер инициировала работу над законом о социальных сетях еще в ноябре 2025 года.

Инициатива депутата вытекает из результатов парламентского расследования психологического влияния платформы TikTok на несовершеннолетних, докладчиком которого она была.

Законопроект претерпел ряд поправок, чтобы избежать юридических проблем из-за несоответствия законодательству Европейского Союза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне призвал парламент как можно скорее принять законопроект о соцсетях, чтобы он вступил в силу до начала нового учебного года.

Отметим, что запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.