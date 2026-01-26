Чеська компанія передає Україні FPV-дрони, створені на основі перехопленого російського БпЛА

Чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Idnes.

FPV-дрон "Ян Жижка", названий на честь чеського полководця. Безпілотник працює на оптоволокні, тому невразливий до засобів радіоелектронної боротьби, а також втричі дешевший за інші моделі.

Фото: Idnes

Чеська компанія SPARK створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні.

У компанії розібрали БпЛА та на його основі створили "Яна Жижку". Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") компанія почала вироблять дрони у великих кількостях.

Фото: Idnes

Нещодавно волонтери зібрали 14 мільйонів чеських крон на 500 дронів для України.

"Я думаю, що Україна без проблем обійдеться без допомоги чеського уряду. Але що є позитивним: ми бачимо, що після кожної заяви Мацінки, Окамури чи Бабіша гроші на наших рахунках збільшуються. Ми раді цьому", – розповідає співзасновник ініціативи Darek pro Putina Мартін Ондрачек.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш остаточно відкинув можливість продажу Україні чеських літаків L-159.

Питання можливого продажу Україні легких штурмовиків L-159 стало темою політичних дебатів у Чехії протягом останніх кількох тижнів.

Президент Чехії Петр Павел, який цього місяця відвідав Україну, заявив, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.